Ex-kickbokser krijgt vijf jaar celstraf voor gewelddadige verkrachtingen

Voormalig kickbokser Rodney G. krijgt een celstraf van vijf jaar voor een reeks gewelddadige verkrachtingen. Hij is veroordeeld voor het verkrachten van vier vrouwen, het mishandelen van drie vrouwen en een poging tot doodslag op een van hen.

De rechter zegt dat de vrouwen in sommige gevallen ernstig letsel opliepen. Twee vrouwen verloren het bewustzijn door het geweld. Tijdens een eerdere zitting kwamen er al gruwelijke details naar buiten. Zo zou G. de keel van slachtoffers hebben dichtgeknepen en hen gedwongen hebben om urine te drinken.

Alle vier de slachtoffers ondervinden nog de psychische gevolgen van wat hun is aangedaan,. De rechter noemde de verkrachtingen "gewelddadig en vernederend".

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie: die was tien jaar cel. Maar de rechtbank acht minder feiten bewezen dan het OM. De 47-jarige G. wordt onder meer vrijgesproken van twee pogingen tot doodslag.

'SM-achtige seks'

De straf is ook lager dan de richtlijn van twee jaar cel per verkrachting. De rechtbank is van deze richtlijn afgestapt: "Dit zou geen recht doen aan de context waarbinnen de seksuele handelingen zich hebben afgespeeld en het genuanceerde beeld dat over de verdachte is ontstaan."

G. had een relatie met de vrouwen toen hij hen verkrachtte. Volgens de rechtbank was er tijdens de relaties sprake van "SM-achtige seks". "Dat maakt dat de man zich in het grensgebied bevond van wel of niet strafbare seksuele handelingen." Volgens de rechtbank hebben alle vrouwen verklaard dat G. ook "lief" kon zijn. Bovendien zou G. zelf inzien dat hij "een probleem heeft".