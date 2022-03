10 jaar cel geëist tegen ex-kickbokser voor gewelddadige verkrachtingen

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar gevangenisstraf tegen voormalig kickbokser Rodney G. vanwege een reeks gewelddadige verkrachtingen. Slachtoffers werden van hun vrijheid beroofd, mishandeld en bedreigd, kwam tijdens de rechtszaak naar voren. G. ontkent de beschuldigingen.

Tijdens de rechtszaak kwamen gruwelijke details naar boven. G. zou de keel van slachtoffers hebben dichtgeknepen en ze gedwongen hebben om urine te drinken. Hij negeerde dat ze huilden en tegenstribbelden. "Het is zwaar om dit soort details aan te horen, zeker als je weet dat het niet gebeurd is", antwoordde G. op vragen van de rechtbank over de aantijgingen. Volgens hem zijn ze verzonnen, meldt NH Nieuws.

G. was in zijn jonge jaren geen onbekende van de politie en heeft in jeugddetentie gezeten. Hij besloot daarna het roer om te gooien en beoefende vechtsport. Na die carrière werd hij portier, stuntman en acteur. Hij was onder meer te zien in de Hollywoodfilm The Hitman's Bodyguard en de NPO-serie Vechtershart.

Nog altijd angstig

Er liggen vier aangiften tegen G. en er zijn daarnaast een aantal meldingen gedaan van verkrachting. De slachtoffers in de rechtbank hebben allemaal aangifte gedaan. Ze maakten vandaag gebruik van hun spreekrecht. "Ik hoop dat je lang in de cel wegkwijnt", zei een van hen tegen de verdachte. De vier vrouwen zeggen nog altijd angstig te zijn door was ze is overkomen.

Het OM pleit ervoor om G. geen tbs te geven. Hij is volgens de officier in staat om zichzelf goed te presenteren, wat ertoe zou kunnen leiden dat hij eerder vrijkomt dan gewenst is. Mede daarom wil het OM dat G. 10 jaar achter de tralies verdwijnt.