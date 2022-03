Akkoord over Europese wetgeving om macht techreuzen te beteugelen

Techreuzen als Facebook en Google zullen in de toekomst in de Europese Unie aan veel strengere regels moeten voldoen. Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben in Brussel een voorlopig akkoord bereikt over een wet die bedoeld is om de macht van die bedrijven in te perken en voor eerlijkere concurrentie te zorgen.

Frankrijk, op dit moment voorzitter van de EU, bevestigde dat na acht uur vergaderen een akkoord was bereikt. Door de Digital Markets Act (DMA) moet de consument meer keuze krijgen tussen aanbieders van onlinediensten. De regels zouden op 1 januari volgend jaar in kunnen gaan, maar techbedrijven hebben om meer tijd gevraagd om zich op de veranderingen voor te bereiden.

"De DMA pakt misstanden in de digitale interne markt aan", vatte het Duitse Europarlementslid René Repasi de nieuwe Europese wet samen. Hij spreekt van een gamechanger. "Er wordt een einde gemaakt aan schadelijke zakelijke praktijken zoals gepersonaliseerde reclame."

Opdelen van bedrijven

Met de wet moeten sancties tegen de techreuzen mogelijk worden, zoals het opdelen van bedrijven en een verbod op overnames. Ook kunnen bedrijven die de regels overtreden een boete krijgen tot 20 procent van hun wereldwijde jaaromzet. Bedrijven als Alphabet (het moederbedrijf van Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook, Instagram en Whatsapp) en Microsoft zullen hun manier van werken in de EU als gevolg van de DMA mogelijk moeten aanpassen.

Onder de nieuwe wet moeten zakelijke gebruikers meer vrijheden krijgen. De Europese regels zorgen er verder voor dat de techreuzen niet meer hun eigen diensten mogen voortrekken boven die van een rivaal. Ook mogen ze gebruikers er niet meer van weerhouden om vooraf geïnstalleerde software of apps te verwijderen.

Apple teleurgesteld

Door de strengere wetgeving zou Apple zijn App Store moeten openstellen voor alternatieve betaalmogelijkheden. Google zal gebruikers van Android-smartphones duidelijker alternatieven moeten bieden voor zijn zoekmachine, Google Maps en de Chrome-browser. Voor Apple's iPhone geldt dat gebruikers de Safari-browser en enkele andere Apple-apps moeten kunnen verwijderen. Dat kan nu niet.

De nieuwe wet geldt voor bedrijven met een beurswaarde van minstens 75 miljard euro, een jaaromzet van 7,5 miljard euro en minstens 45 miljoen gebruikers per maand.

In een verklaring liet Apple weten teleurgesteld te zijn over de Europese wet. Het bedrijf zegt bezorgd te zijn dat de voorwaarden in de DMA tot privacy- en veiligheidsrisico's leiden.