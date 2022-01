Voorzitter Frankrijk wil meer weerbaarheid en autonomie voor Europese Unie

Ook Frankrijk zal aanlopen tegen de verschillende manieren waarop daar in de EU over gedacht wordt. Frankrijk vindt het tijd om te investeren en lidstaten wat minder achter de vodden te zitten om de begroting op orde te krijgen. Nederland denkt daar anders over, hoewel een Franse functionaris zegt te hopen dat er in Den Haag na het aantreden van het nieuwe kabinet een ander geluid zal klinken.

In april zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. De uitdagers van zittend president Macron zijn bijna allemaal eurokritischer dan hij. Franse autonomie heeft bij een aantal van hen veel meer prioriteit dan Macrons Europese autonomie. De vraag of dat effect heeft op de ambities van het Franse voorzitterschap is nog niet te beantwoorden. Dat geldt ook voor de vraag wat het voor dat voorzitterschap betekent als Macron eind april niet is herkozen.