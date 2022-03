Bassist Bert Ruiter (75), bekend van Focus en Earth & Fire, overleden

Bert Ruiter, voormalig bassist van de bands Focus en Earth & Fire, is overleden. Dat meldt zijn band Focus, waarin Ruiter jaren zat, op sociale media. Ruiter is 75 jaar oud geworden.

Ruiter, die in 1946 geboren werd in Hilversum, speelde vanaf zijn twaalfde gitaar en ging later basgitaar spelen. Hij speelde in diverse groepen, begeleidde Herman van Veen een seizoen en was vanaf 1971 onderdeel van de rockgroep Focus van fluitist Thijs van Leer en gitarist Jan Akkerman, die onder meer de hits Sylvia en Hocus Pocus uitbracht.

Focus stopte in 1978 en daarna werd Ruiter lid van Earth & Fire. Met die groep scoorde hij de nummer 1-hit Weekend, die in Nederland meer dan 100.000 keer verkocht werd. Later werkte Ruiter samen met zijn partner Jerney Kaagman, met wie hij ook al in Earth & Fire zat, aan andere muziekprojecten. Ook was hij actief als producer en arrangeur.

De band Focus laat op Facebook weten Ruiter te zullen missen. "Bedankt voor al je muziek. We wensen Jerney veel sterkte met dit verlies."