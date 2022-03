Studentenbonden: 'Bedragen studiebeurs moeten honderden euro's hoger'

De Landelijke Studentenvakbond is geschrokken van de bedragen van de basisbeurs die gisteravond naar buiten zijn gekomen. De vakbond zegt dat de 255 euro voor uitwonende studenten en de 91 euro voor thuiswonenden te weinig is.

"Je ziet dat de afgelopen jaren de prijzen alleen maar zijn gestegen en de bedragen die nu genoemd worden zijn lager dan de oude basisbeurs", zegt voorzitter Joshua de Roos in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de vakbond komen studenten honderden euro's per maand tekort. "Zo'n 800 tot 900 euro."

De LSVB noemt de terugkeer van de basisbeurs wel een erkenning van de problemen die zijn ontstaan door het leenstelsel.

De Roos pleit voor hogere bedragen om schuldenvrij te kunnen afstuderen. "Dat moet gedekt worden door beurzen en dan kom je toch uit bij een basisbeurs van 420 euro. Voor studenten uit de laagste inkomensgroepen denk je dan aan een aanvullende beurs van 450 euro. Dat is in deze plannen allebei niet het geval."

LSVB denkt aan actie

Studenten die de afgelopen jaren hebben moeten lenen, krijgen een compensatie. Ook die vindt de LSVB niet hoog genoeg. "Het gaat om minder dan 1500 euro voor vier jaar studeren, terwijl als je een basisbeurs had gekregen was dat 12.000 euro geweest. Dus hier gaan we zeker actie op voeren."

Het Interstedelijk Studenten Overleg wacht nog af. "Ik ben erg benieuwd naar de complete plannen van de minister", zegt Lisanne de Roos van ISO. "Het is in elk geval fijn om te zien dat het kabinet vaart lijkt te maken met het uitwerken van de plannen uit het regeerakkoord. Er moet snel duidelijkheid komen voor studenten."