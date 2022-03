Hoe Hitler de fotografie gebruikte voor zijn imago

Het is 1945, de Tweede Wereldoorlog is ten einde, van Hitlers Derde Rijk is niets meer over. Een foto toont een kapotgeschoten gebouw, ergens in Duitsland, met daarop in grote letters geverfd "Hiervoor had Hitler 12 jaar de tijd nodig". Het is een verwijzing naar de leus waarmee Hitler in 1933 het Duitse volk een glorieuze toekomst beloofde: "Geef me 4 jaar de tijd".

De foto staat symbool voor de vernietiging en ontreddering die Hitler en zijn nazi-regime achterlieten, zeggen NIOD-onderzoekers Erik Somers en René Kok. Zij verdiepten zich de afgelopen jaren grondig in de rol die fotografie heeft gespeeld in de geraffineerde creatie van de 'Führer-mythe' rond de persoon van Hitler. Vandaag verschijnt hun boek Adolf Hitler, de beeldbiografie.

Propaganda

"Hitler was de eerste in de geschiedenis die beeld nadrukkelijk gebruikte als middel om macht te vergaren en het vervolgens nog intensiever gebruikte om de macht te behouden", zegt Somers. De opkomst van Hitler en het nationaalsocialisme in de jaren 20 viel dan ook precies samen met de stormachtige opkomst van de fotografie.

Somers en Kok bestudeerden in archieven tienduizenden originele foto's van Hitler. Bij elke foto onderzochten ze opnieuw de historische context en met welke intentie het beeld is gemaakt. "Het onderzoek heeft ons veel meer inzicht opgeleverd in hoe de beeldpropaganda toen werkte."

Heinrich Hoffmann, fotograaf en lid van de NSDAP, wist Hitler er al in 1923 van te overtuigen dat fotografie een belangrijk middel was om zijn bekendheid en imago als sterke man te vergroten. "Hoffmann gaat ook met hem aan de slag in een studio, waar Hitler oefent met gebaren alsof hij een redevoering voor een groot publiek houdt", vertelt Kok. Hoffmann verkocht de foto's als briefkaarten.