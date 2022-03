Groningse politie blundert bij snelheidscontrole: 21 rijbewijzen teruggegeven

Bij snelheidscontroles op de Ringweg rond Groningen zijn tientallen rijbewijzen ten onrechte ingevorderd. De automobilisten reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard en waren dus in overtreding, maar de politie blijkt te hebben gecontroleerd op een plek waar dat niet mag.

"Tientallen lasercontroles zijn niet volgens de richtlijnen uitgevoerd en door het Openbaar Ministerie ongeldig verklaard", meldt RTV Noord. De politie heeft het over een technische storing.

Er wordt al een tijd gewerkt aan de Ringweg in Groningen en net als bij andere wegwerkzaamheden is er de politie veel aan gelegen dat dat veilig gebeurt. Dus wordt er stevig gehandhaafd. Tussen oktober vorig jaar en februari dit jaar waren er vrijwel dagelijks snelheidscontroles. De politie voerde die uit met een lasergun en dat leverde tal van bekeuringen op.

In totaal 92 bestuurders reden 120 of harder, waar 70 km/u was toegestaan. Zij moesten hun rijbewijs ter plekke inleveren. Bij de oprit Hoogkerk raakten alleen al in januari en februari 26 bestuurders hun rijbewijs kwijt.

Politie mag niet overal controleren

In tientalen gevallen gebeurde dat onterecht en blijkt nu dat de politie zelf in de fout is gegaan. In ieder geval 21 automobilisten hebben hun rijbewijs alweer terug, bij twaalf automobilisten wordt nog onderzoek gedaan.

Anders dan vaak wordt gedacht, mag de politie niet overal controleren, bijvoorbeeld niet vlak vóór en na een bord waarop de maximumsnelheid wordt aangegeven. Je moet immers even kunnen afremmen als automobilist om je aan te passen aan de nieuwe snelheid.

Voor de afstand rond een snelheidsbord waar niet gecontroleerd mag worden, geldt een formule: de nieuwe snelheid in meters keer tien. In het geval van de controles op de Ringweg bij Hoogkerk geldt: 70 km/u = 19 meter per seconde x 10 = 190 meter. Dat betekent dat er 190 meter vóór en 190 meter ná het bord met 70 km/u niet op snelheid gecontroleerd mag worden.

Uit gegevens van het OM blijkt dat de politie wel binnen die 190 meter controleerde. In een enkel geval werd een bestuurder vóór het snelheidsbord gelaserd. Ook raakte hij zijn rijbewijs dus onterecht kwijt.

Administratieve fout

Volgens de politie zijn er bij de lasercontroles geen fouten gemaakt, maar was sprake van een technische storing. In de automatische politiesystemen zou een verkeerde GPS-locatie zijn gebruikt, waardoor de precieze locatie van de controles niet meer is te achterhalen. "Het gaat in de genoemde situaties om een administratieve fout met betrekking tot de vastlegging van de locatie en er is niet gehandeld in strijd met de richtlijnen rondom lasercontroles", laat de politie weten. "De verbaliserende agent heeft de foutieve automatische administratieve locatiebepaling direct zelf bij zijn leidinggevende en het OM aangekaart op het moment dat dat duidelijk werd."

Het OM zegt iets anders: niet de politie maar het OM greep in toen het hoge aantal ongeldige metingen begon op te vallen. "De beslissing om deze zaken te seponeren, is teruggekoppeld aan de politie", aldus een woordvoerder.