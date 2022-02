Operatie Julianaplein: drukste kruising van Noord-Nederland op de schop

Het drukste kruispunt van Noord-Nederland gaat op de schop. De werkzaamheden aan het Julianaplein in Groningen beginnen vanavond om 20.00 uur en gaan bijna drie jaar duren. Weggebruikers moeten met name de komende dertien weken rekening houden met ernstige verkeershinder.

Er rijden dagelijks zo'n 400.000 auto's over het Julianaplein. Verkeerslichten leiden hier regelmatig tot problemen, zoals files en ongelukken. Omdat Groningen verwacht dat het inwoneraantal en daarmee ook de druk op het wegennet, verder zal groeien, wordt de kruising helemaal opnieuw aangelegd.

Op de plek van het oude plein komt een knooppunt te liggen met wegen die elkaar boven- en onderlangs kruisen, schrijft RTV Noord. De verkeerslichten verdwijnen, zodat automobilisten in de toekomst via Groningen, zonder te stoppen, kunnen doorrijden in de richting van Drachten, Assen of Hoogezand.

Maar eerst moet er een tijdelijk knooppunt komen om ruimte te maken voor deze operatie. Dat gebeurt de komende drie maanden. In mei worden de tijdelijke wegen in gebruik genomen en kunnen de werkzaamheden aan het nieuwe Julianaplein echt beginnen. Eind 2023 is het verkeersplein naar verwachting klaar.

Oproep tot thuiswerken

Voor een soepel verloop, is het volgens de projectorganisatie belangrijk dat er de komende dertien weken per dag ongeveer 80.000 auto's minder over de zuidelijke ringweg rijden. Daarom wordt iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Wie echt in Groningen-stad moet zijn, wordt gevraagd om de fiets te pakken of het openbaar vervoer te gebruiken.

Doorgaand verkeer kan omrijden via de overige ringwegen.