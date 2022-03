Russische beurs onder strenge restricties deels weer open

De handel op de beurs van Moskou is na een kleine maand weer hervat. Onder strenge restricties kan er weer worden gehandeld in een deel van de fondsen. De Russische beurs ging na opening 10 procent omhoog. Het is niet duidelijk in hoeverre de Russische overheid steunaankopen doet om de koersen hoog te houden.

Op de dag waarop de Russische invasie begon, kelderde de MOEX, de Russische AEX, met 33 procent. een dag later was er enig herstel, maar daarna bleef de beurs wekenlang dicht.

Met beperkingen ging de handel vanochtend weer van start, met als doel om mogelijke koersdalingen zo veel mogelijk te beperken. Zo mag er slechts in 33 van de 50 aandelen worden gehandeld, is inzetten op koersdalingen (short gaan) verboden en mogen buitenlandse beleggers geen aandelen verkopen. Volgens de Russische beurs werd voor de oorlog verreweg het grootste deel van de handel door buitenlandse investeerders gedaan.

Ook wordt er vandaag korter gehandeld dan gebruikelijk, iets meer dan 4 uur.

De Russische beursindex MOEX staat na een half uur handel op 2650 punten, een winst van ruim 7 procent. Vlak voor de invasie noteerde de MOEX-index nog 3100 punten.

Gas tegen roebels

De Russische president Poetin kondigde gisteren aan dat 'kwaadwillende landen' het gas dat ze van Rusland afnemen, moeten gaan betalen in roebels, in plaats van dollars of euro's. Die maatregel lijkt bedoeld om de Russische economie te steunen. De Russische munt is sinds de invasie in Oekraïne verder in waarde gedaald en de inflatie loopt op in het land. In februari bedroeg de inflatie in Rusland 9,2 procent,

Door landen te verplichten het gas in roebels af te rekenen, stijgt de vraag naar de munt en daarmee de koers ervan.

Het is nog de vraag hoe grote afnemers op het voornemen van Rusland gaan reageren. Italië heeft gezegd dat ze in euro's willen blijven betalen en de grootste afnemer in Europa, Duitsland, zegt dat de gascontracten moeten worden opengebroken als Rusland voortaan roebels wil ontvangen.