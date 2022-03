Graanteelt wordt aantrekkelijker, 'maar boeren gaan het niet massaal meer verbouwen'

Door de stijgende graanprijs door de oorlog in Oekraïne wordt het aantrekkelijker voor Nederlandse boeren om graan te verbouwen, maar dat betekent niet dat ze nu massaal gaan kiezen voor graanteelt als inkomstenbron, zeggen landbouwexperts.

Ook boer Pieter Evenhuis heeft dit voorjaar meer graan gezaaid, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Hij heeft een akkerbouwbedrijf in Giethoorn. Op een perceel waar hij anders waarschijnlijk snijmais zou verbouwen, heeft hij nu gekozen voor tarwe. "Normaal zitten de prijzen net onder de 20 euro per 100 kilo. Tegenwoordig praat je over prijzen van ongeveer 30 euro."

In Nederland worden granen vooral ingezet voor de vruchtwisseling. Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. Het graan wordt dan eens in de twee tot vier jaar geteeld om de bodem vruchtbaar en gezond te houden.

Maar met de toenemende graanprijs ziet ook boerenbelangenorganisatie LTO Nederland een toename in belangstelling bij Nederlandse boeren. "Feit is dat het zaaizaad voor zomertarwe is uitverkocht. Dat geeft wel iets aan", vertelt beleidsmedewerker Arjen Brak.