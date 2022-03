4 en 5 mei weer met publiek: 'Oorlog toont hoe kwetsbaar vrijheid is'

De Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei is weer voor iedereen toegankelijk. Ook de vieringen van Bevrijdingsdag op 5 mei kunnen weer doorgaan met publiek. Het thema is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

Het comité wil met dit thema benadrukken dat onze vrijheid onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van de ander. "De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen."

Presentator en historicus Hans Goedkoop houdt de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk en burgemeester Halsema van Amsterdam houdt de toespraak bij de herdenking op de Dam.

Viering van vrijheid

De gastprovincie van de Nationale Viering van de Bevrijding is dit jaar Noord-Brabant. Luitenant-kolonel Gijs Tuinman, drager van de militaire Willems-Orde, houdt de 5 mei-lezing, in Oss. Ambassadeur van de Vrijheid Duncan Laurence haalt het Vrijheidsvuur op in Wageningen en ontsteekt dat op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch.

Er zijn verspreid over het land veertien Bevrijdingsfestivals en 's avonds is op de Amstel, voor Theater Carré, het 5 mei-concert ter afsluiting. De Philharmonie Zuidnederland treedt op met onder anderen Eric Corton, Fresku, Tania Kross, Merijn van Haren en Wasim Arslan.

Ook zijn er Vrijheidsmaaltijden, met een recept van chef Nadia Zerouali voor de Vrijheidssoep. Het comité hoopt dat de Vrijheidsmaaltijden uitgroeien tot een nieuwe 5 mei-traditie.