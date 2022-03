Julian Assange trouwt in de gevangenis met zijn vriendin

Assange leerde Moris in 2011 kennen toen zij als advocaat voor hem ging werken. Ze hebben twee kinderen. Haar trouwjurk is een ontwerp van de Britse modeontwerpster Vivienne Westwood. Zij voerde campagne voor de vrijlating van Assange.

Uitlevering

De 50-jarige WikiLeaksoprichter wacht op een definitief besluit over uitlevering aan de VS. Dat land wil hem berechten voor het publiceren van geheime militaire en diplomatieke documenten. Daaruit zou blijken dat de Amerikanen in de afgelopen decennia in Irak en Afghanistan oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Assange hield zich zeven jaar schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. In 2019 werd hij daar door de politie met goedvinden van Ecuador weggehaald en naar een strengbeveiligde gevangenis in Londen overgebracht. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.