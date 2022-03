Tientallen verkeerde namen op oorlogsmonument Fort De Bilt

Op herdenkingsmonument Fort de Bilt ter nagedachtenis van slachtoffers van de Duitse bezetting staan tientallen namen van mensen die daar helemaal niet om het leven zijn gekomen. Dat bevestigt de Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt, nadat een historicus onlangs ontdekte dat een aantal namen niet klopte.

De stichting liet twee jaar geleden al onderzoek doen naar 139 namen op het monument, omdat er al jaren kritische kanttekeningen bij werden gemaakt door amateurhistorici en nabestaanden. "Uit dat onderzoek blijken 39 namen kwestieus en naar veertig namen moeten we nu meer onderzoek doen. Maar we weten nog steeds niet zeker wie er nou wel en niet op de lijsten horen", zegt Herman Steendam, voorzitter van de stichting achter het monument, tegen RTV Utrecht.

Dat betekent dat er nu nog geen aanpassingen worden doorgevoerd. "Het is een enorme klus die veel geld zal kosten wanneer de stenen opnieuw gegraveerd moeten worden."

Verzetsstrijders vermoord

Bij Fort de Bilt werden in de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders vermoord. In 1995 zijn de gedenkplaten geplaatst met daarop de namen van 139 mensen. De lijst werd opgesteld door iemand uit het verzet die de oorlog overleefde.

Daarbij ging dus veel mis. Zo staat volgens historicus Jim Terlingen de naam van Dirk Johannes de Gram ten onrechte op het monument. Deze man is volgens hem in 1973 overleden, een kleine dertig jaar na de oorlog.

"Hij is niet gefusilleerd", zegt Terlingen. "Op het monument staan ook namen van mensen die op een andere plek werden gefusilleerd of die een natuurlijke dood zijn gestorven."

Het blijft gissen waardoor zoveel verkeerde namen op het monument terecht zijn gekomen. "Deze persoon uit het voormalige verzet is niet echt een wetenschapper, zullen we maar zeggen", zegt Terlingen over de man die de namenlijst opstelde.

De stichting hoopt dat in 2025 eindelijk vaststaat welke namen wel en niet op het monument horen te staan.