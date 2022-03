Rutte in Warschau: EU-geld voor Polen om Oekraïners op te vangen

Correspondent Wouter Zwart:

"Hoe penibel de situatie in Polen nu is, merk je ook in de hoofdstad Warschau. In de afgelopen weken kwamen daar ruim 300.000 vluchtelingen aan. Daarmee groeide de stad van 1,7 miljoen in één klap met bijna 20 procent. Al weken doen gemeenten en vrijwilligers er alles aan om mensen onderdak en zorg te geven, maar op de lange termijn is dit natuurlijk niet vol te houden.

Burgemeester Trzaskowski vertelde mij dat hij hoopt op een snel en structureel plan van de EU en de Verenigde Naties om vluchtelingen over landen te verdelen. 'We zijn Nederland zeer dankbaar dat het als een van de eerste landen zijn solidariteit met ons toonde. Enkele Nederlandse steden hebben ook al vluchtelingen opgenomen, maar dat was gebaseerd op improvisatie. Dan belde een gemeente ons op, waarna wij mensen daarheen konden sturen. Maar die hulp moet veel meer in samenspraak met alle Europese landen gaan gebeuren', zei Trzaskowski."