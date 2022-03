Kamerlid Gündogan blijft zich verzetten tegen vertrek uit Volt-fractie

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan gaat morgen naar de vergadering van de Tweede Kamerfractie om zich te verzetten tegen haar gedwongen vetrek. Afgelopen vrijdag kondigde de partij aan Gündogan uit de fractie zetten en als partijlid te royeren. Het Kamerlid heeft daar nu op gereageerd met een verklaring op Twitter.

Gündogan werd vorige maand ook al uit de fractie gezet, nadat over haar meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Er is sprake van dertien meldingen, variërend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Aangiftes

Een rechter bepaalde daarna dat dat Gündogan niet uit de fractie gezet had mogen worden, omdat Volt niet de juiste procedures daarvoor had gevolgd. Dus moest het Kamerlid van de rechter weer terug in de fractie.

Dat was tegen de zin van de andere twee fractieleden, partijleider Laurens Dassen en Marieke Koekkoek, zeker toen bleek dat Gündogan haar aangifte van smaad en laster tegen de melders, het partijebestuur en haar fractiegenoten niet wilde intrekken.

Een doel voor ogen

Voor het weekend liet de partij weten dat de driemansfractie morgen stemt over het beëindigen van Gündogan fractielidmaatschap. Tot nu toe was onbekend of Gündogan daar zelf bij zou zijn. In haar verklaring schrijft ze dat Volt "maar een doel voor ogen heeft: het vonnis van de rechter niet uitvoeren".

Eerder had Gündogan al aangegeven haar Kamerzetel hoe dan ook te willen behouden. Volgens het Volt-bestuur kan zij in dat geval geen lid meer zijn van de partij. Dat zou betekenen dat ze per 28 maart wordt geroyeerd, als de fractie instemt met haar vertrek, meldde het bestuur eerder. Op die dag staat er een bestuursvergadering gepland.