Zoektocht naar opvangplekken Oekraïners stokt

Gemeenten worstelen met het vinden van meer opvangplekken voor Oekraïners. Na een snelle start lijkt het realiseren ervan nu moeilijker te worden. De 25 veiligheidsregio's moesten voor vandaag 25.000 plekken regelen, vanmorgen stond de teller op 24.000.

"Die 25.000 zullen er wel komen, mijn grootste zorg is de periode daarna", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de gemeenten. "We zouden er nog 25.000 gaan doen en we moeten ons serieus afvragen of dat genoeg is".

"We moeten ons gaan voorbereiden op grootschalige opvang. Dat is een grotere uitdaging dan die eerste 25.000."

'Niet maanden in een sporthal'

Tot nu toe zijn er 12.000 Oekraïners aangemeld voor opvang. De veiligheidsregio's hebben hen tot nu toe vaak opgevangen op tijdelijke plekken, zoals hotels of sporthallen. Dat is voor de langere termijn geen optie.

"We willen niet dat ze weken of maanden in een sporthal verblijven. Die zijn goed voor de eerste opvang, maar we hebben echt gebouwen nodig waar mensen langer kunnen blijven", legt Bruls uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Waar we vooral naar zoeken zijn plaatsen waar mensen ongeveer een half jaar kunnen verblijven."

Daarbij denkt Bruls bijvoorbeeld aan het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen of andere bedrijfspanden. "Dat soort panden zijn ideaal, maar die zijn op een gegeven moment ook op. Of het duurt bijvoorbeeld een maand om te om te bouwen; je kunt niet zomaar mensen in een lege fabriekshal stoppen."

Bruls is ook blij met de opvang door particulieren. "Anders was de uitdaging nog groter geweest."

Concurrentie

De gemeenten proberen te voorkomen dat de opvang van Oekraïners de druk op de toch al overspannen woningmarkt vergroot. Ondertussen moeten ze bovendien permanente huisvesting zien te vinden voor migranten uit andere landen. "Je ziet dat er concurrentie komt tussen de panden die je kunt gebruiken."

Wat volgens Bruls niet helpt is dat niet precies duidelijk is op hoeveel geld de gemeenten kunnen rekenen. Er is een vergoeding van 100 euro per dag voor elke opgevangen Oekraïner, maar dat bedrag dekt het ombouwen van opvanglocaties niet. Vandaag overleggen Bruls en zijn collega's weer met staatssecretaris Van den Burg van Asiel om afspraken op hoofdlijnen verder uit te werken.

"Overigens ontmoet ik niemand bij de gemeentes die niet de handen uit de mouwen wil steken of alleen maar zit te wachten. Er zijn al gemeenten die ongelofelijk veel geld erin hebben gestoken, ook al weten ze niet precies wat ze terugkrijgen. Maar duidelijkheid is goed voor ons allemaal, en vooral de vluchtelingen."