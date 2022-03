Oekraïners krijgen 60 euro leefgeld per week

Oekraïense vluchtelingen krijgen 60 euro per persoon per week leefgeld, ook kinderen. Dat heeft het kabinet besloten. De bedragen sluiten aan bij de ontheemdenregeling voor asielzoekers die in de opvang zitten, zegt minister Schouten voor Armoedebeleid.

Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen 75 euro per week extra. Dat bedrag loopt af bij meerdere inwonenden uit hetzelfde gezin. Voor het eerste kind is de vergoeding 25 euro extra, voor het tweede en derde kind 12,50 euro extra.

Het extra bedrag per inwonend gezin bij een gastgezin is maximaal 125 euro per week. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding.

"We koppelen het geld aan de Oekraïners", zegt Schouten. "Als zij bij een gastgezin gaan wonen, kunnen zij met het geld bijdragen in de kosten." Schouten waarschuwt er wel voor dat het nog even tijd kost voor de gemeenten om de uitkeringen goed te organiseren.

Er hangt geen maximum bedrag aan deze regeling. Hij gaat sowieso voor een paar maanden gelden, daarna bekijkt het kabinet de situatie opnieuw.

Aan het werk

Voor Oekraïners die aan het werk willen en kunnen, heeft het kabinet een spoedregeling ingediend bij de Raad van State. Die maakt het mogelijk voor Oekraïners om per direct aan het werk te kunnen. De voorwaarden is wel dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Na 1 april is dat niet meer nodig. Dan is een Oekraïens paspoort voldoende.

Minister Van Gennip van Economische Zaken: "Ik heb zelf een vluchtelingen gesproken die erg graag aan de slag willen en veel capaciteiten hebben. Tegelijkertijd moeten we de mensen de gelegenheid geven even op adem te komen."

Ook wat rust

Werk kan helpen bij de verwerking van angst en verdriet door de oorlogservaringen, zegt de minister. Maar werkgevers en collega's moeten wel rekening houden met de ingewikkelde omstandigheden.

"Dat zeg ik tegen ons als Nederlanders, deze mensen hebben echt heftige dingen meegemaakt. Gun ze ook wat rust. En als ze op het werk komen, betrek ze dan in het sociale leven. Nodig ze uit en praat met ze."

Werkgevers wordt gevraagd Oekraïense medewerkers aan te melden omdat het kabinet wil weten wie waar werkt.