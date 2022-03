Afschermen KvK-gegevens wordt makkelijker, maar daar heeft Van Roosmalen nu niets aan

De Kamer van Koophandel heeft naar aanleiding van de tweet van Van Roosmalen via via geprobeerd om met hem in contact te komen. "We willen met hem overleggen over hoe we hem kunnen helpen", zegt woordvoerder Ron Sinnige. "Dat in contact komen, is overigens nog niet gelukt."

Waarschijnlijk verandert er per 1 juli het nodige, omdat de huidige wet dan wordt aangepast. Nu is het al zo dat als mensen kunnen aantonen dat ze bedreigd worden gegevens onmiddellijk kunnen worden afgeschermd. Vanaf juli kan dat ook als mensen vanwege hun beroep de angst hebben dat ze zullen worden bedreigd, zegt Sinnige, een zogeheten 'waarschijnlijke dreiging'.

Te laat

Na het afschermen wordt dan gekeken naar een structurele oplossing op maat. Dat kan zijn dat als vestigingsadres het adres van een beroepsvereniging mag worden opgegeven, of van een grote opdrachtgever. Voor journalisten en politici is dit nu al mogelijk en de Kamer van Koophandel is in gesprek met beroepsverenigingen om dit ook voor andere beroepsgroepen te regelen.

Probleem blijft dat er pas actie kan worden ondernomen, ná een (waarschijnlijke) bedreiging, zegt Peter ter Velde van PersVeilig, waarin vakbond NVJ en de politie en het Openbaar Ministerie samenwerken. "Dan is het dus te laat, wij willen dat je aan de voorkant meer maatregelen kan nemen." Hij wil dat alle zzp'ers ervoor moeten kunnen kiezen om hun adres af te schermen.

Volgens Ter Velde is de Kamer van Koophandel zeker bereidwillig. "Als ik bel, worden gegevens heel snel afgeschermd." Wel zijn er nog aantal praktische problemen, zoals het definiëren van het begrip journalist. "Wie vallen daar allemaal onder?"

Naïef

Het probleem speelt volgens Ter Velde bij veel meer beroepsgroepen. "Wat te denken van wetenschappers die ook een bedrijfje hebben en dat hebben ingeschreven op hun woonadres."

Volgens Ter Velde moeten mensen zich zelf ook veel bewuster zijn van wat ze allemaal online delen. "Ook journalisten zijn daar soms best naïef in, daarom geven wij daar ook trainingen over."

Naast het aanpassen van de huidige wet wordt er ook gekeken naar hele nieuwe wetgeving, maar dat is een zaak van de lange adem. "We moeten kijken of onze systemen nog passen bij deze tijd en de risico's die spelen", zei de nieuwe minister van Economische Zaken Adriaansens daar vorige maand over.