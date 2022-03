Alexander Pechtold wordt informateur in versplinterd Den Bosch

Komende maandag wordt het aantal stemmen per kandidaat en lijst vastgesteld, en maakt het centraal stembureau de definitieve verkiezingsuitslag bekend. Pechtold zegt tot maandag te willen wachten voordat hij in wil gaan op zijn rol als informateur in Den Bosch. "Ik heb veel ideeën, maar wacht rustig tot maandag de eindstand wordt vastgesteld. Dan begin ik met het eerste overleg."

Voordat Pechtold actief was in de landelijke politiek, was hij gemeenteraadslid en wethouder in Leiden en burgemeester van Wageningen. "Ik ben zo'n twaalf jaar actief geweest in lokaal bestuur inderdaad, en heb in Leiden colleges mogen vormen, dus weet wel wat er speelt in de lokale politiek."

Voorouders uit Den Bosch

Binnen welke termijn een nieuw college gevormd moet worden, wil de politicus niet zeggen. "Het is wel zaak het tempo erin te krijgen, maar we gaan eerst een rondje doen. En voor zestien koppen koffie mag ik wel even tijd voor uittrekken. Het is belangrijk dat alle partijen een kans krijgen om hun verhaal te doen."

De politicus heeft ook nog een bepaalde band met de stad Den Bosch. "Mijn voorouders komen ervandaan, in de 18de eeuw kwamen ze vanuit Duitsland naar Den Bosch."