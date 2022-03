Kerkvorst Kirill heeft zijn lot aan 'Godsgeschenk' Poetin verbonden

Kirill is een belangrijke steunpilaar voor Poetin, zegt Katja Tolstoj, hoogleraar en directeur van het instituut voor Oosters Christendom aan de Vrije Universiteit. "Lange tijd was er een redelijke scheiding tussen kerk en staat. Het was meer een strategische alliantie: ze werkten samen als het uitkwam. Maar sinds de oorlog in Oekraïne van 2014 zijn ze steeds nauwer verbonden geraakt."

Daar sluit Ruslandkenner Helga Salemon van het The Hague Centre for Strategic Studies zich bij aan. "In ruil voor geld spreekt Kirill onvoorwaardelijke steun uit aan Poetin." Salemon ziet hem als de 'hoeder van de schaapskudde' in Rusland, die Poetins acties in het buitenland verdedigt en legitimeert. Zo wordt Poetin door Kirill een 'godsgeschenk' genoemd. "Het is een soort ideologie."

Kerk als houvast

De Russisch-orthodoxe kerk heeft volgens Salemon daarmee de rol van het communisme overgenomen. "Na de val van de Sovjet-Unie beleefde de kerk een wederopleving. Enerzijds doordat de kerk niet langer werd tegengewerkt, anderzijds doordat men in de roerige jaren 90 behoefte had aan houvast."

Daarnaast ontvangt de Russisch-orthodoxe kerk financiële voordelen. "Het geloof wordt zelfs gepropageerd door het Kremlin. Een echte Rus is Russisch-orthodox, zo is de gedachte", zegt Salemon.