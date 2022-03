Laatste uitzending 'M' morgen, talkshow komt niet meer terug

De dagelijkse NPO1-talkshow M, gepresenteerd door Margriet van der Linden, stopt. Morgen is de laatste uitzending, melden AD en de Volkskrant. De omroep KRO-NCRV was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Op het tijdslot van 19.00 tot 20.00 uur is vanaf maandag het programma Khalid & Sophie te zien. Dat programma werd al eerder aangekondigd door BNNVARA.

M was sinds mei 2018 te zien en was bedacht als opvolger van het populaire De Wereld Draait Door, gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Eerder werd het programma De Vooravond, van Fidan Ekiz en Renze Klamer, al uit het uitzendschema gehaald.

Volgens RTL Boulevard vindt Margriet van der Linden het tijd om nieuwe programma's te ontwikkelen. In een verklaring schrijft ze "enorm trots te zijn dat we een ander geluid hebben laten horen en dat we veel nieuwe mensen en onderwerpen een podium hebben geboden."

Nieuwe wegen

"Na vijf seizoenen is het tijd om weer nieuwe wegen te bewandelen. Ik dank iedereen die naar ons programma gekeken heeft en verheug me erop om de kijker bij een van mijn nieuwe programma's terug te zien", is te lezen in de verklaring aan Boulevard.