BNNVARA gooit De Vooravond om en vervangt presentatoren

Renze Klamer en Fidan Ekiz worden vervangen als presentator van De Vooravond (NPO 1). Volgens omroep BNNVARA mist het programma "de urgentie die we zoeken". Daarom krijgt de talkshow vanaf 30 augustus een nieuwe invulling met andere presentatoren.

Sophie Hilbrand en Khalid Kasem zullen het programma afwisselend gaan presenteren. "Geen duo dus, maar één presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt", schrijft BNNVARA in een verklaring. Klamer en Ekiz gaan in de toekomst andere programma's bij de omroep presenteren.

Hilbrand is al anderhalf jaar een van de gezichten van het late night-programma Op1. Daarvoor presenteerde ze onder meer Spuiten en Slikken, Try Before You Die en Lijst 0. Ook speelde ze in een aantal tv-series en films.

Kasem heeft geen ervaring met het presenteren van een talkshow. Hij heeft op dit moment een advocatenkantoor en trad op als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri. In 2020 werd hij tweede in de kennisquiz De Slimste Mens.