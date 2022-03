140 vaten met mogelijk drugsafval in Herkenbosch

In Herkenbosch zijn vanochtend 140 vaten met chemisch afval gevonden. De vaten lagen langs een bospad, niet ver van het centrum van het Limburgse kerkdorp. Volgens 1Limburg gaat het waarschijnlijk om drugsafval.

De vaten hebben een inhoud van zo'n 20 tot 25 liter. Een deel ervan lekte, reden voor de brandweer om ze snel rechtop te zetten. Later vandaag worden ze opgeruimd.

Kleinere laboratoria?

Politie en gemeentes maken zich opnieuw grote zorgen over het gemak waarmee producenten van synthetische drugs als xtc en crystal meth het afval van hun illegale laboratoria in de natuur achterlaten. Sinds vorig jaar neemt het aantal dumpingen weer toe, nadat het in 2020 juist opvallend was gedaald.

Alleen al in Limburg werd in de eerste helft van 2021 op 43 plekken gedumpt drugsafval gevonden. Dat zijn al bijna evenveel als in heel 2020, toen ging het om 49 plekken.

Een verklaring voor de groei van het aantal dumpingen sinds 2021 is niet gemakkelijk te geven. Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, zegt dat een mogelijke verklaring is dat grote drugslabs zich in toenemende mate opsplitsen in meerdere kleinere laboratoria. "Dat leidt tot dumpingen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee", zei hij vorig jaar.