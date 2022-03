Vier doden door aardbeving Fukushima, geen grote schade aan kerncentrale

Er was een tsunamiwaarschuwing van kracht voor golven van maximaal een meter hoogte, maar die werd na een tijdje ingetrokken. In de omgeving van Tokio zaten zeker twee miljoen huishoudens zonder stroom.

Toestand kerncentrale

De aardbeving was in het gebied waar op 11 maart 2011 een zeebeving was met een kracht van 9,0. Daarop volgde een tsunami, die een kernramp en grote verwoestingen veroorzaakte. Sinds die tijd staan de meeste reactoren uit.

Persbureau Reuters meldt dat er bij de kerncentrale in Fukushima even een brandalarm afging, maar er was geen brand.

In een van de reactoren die in 2011 flink beschadigd raakte, is de druk flink afgenomen. Dat zou vooralsnog niet hebben geleid tot verhoogde stralingsniveaus, meldt de Japanse nationale televisiezender NHK.