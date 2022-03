VS schikt voor ruim 100 miljoen dollar met nabestaanden Parkland-aanslag

Nabestaanden van de slachtoffers van de Parkland-aanslag uit 2018 krijgen ruim 100 miljoen dollar van de Amerikaanse staat. De megaschikking beëindigt alle juridische zaken tegen de overheid vanwege nalatigheid door de FBI.

Bij de aanslag op een school in Florida werden zeventien mensen doodgeschoten door een oud-leerling. Vijf weken voor de schietpartij kreeg de FBI een tip dat de dader vuurwapens had gekocht en van plan was een aanslag te plegen op een school. Maar die informatie was niet gedeeld met de lokale autoriteiten.

Geen schuldbekentenis

In totaal waren veertig procedures aangespannen tegen de overheid door familieleden van de slachtoffers. Met deze partijen is nu een schikkingsovereenkomst gesloten voor 127,5 miljoen dollar, meldt het ministerie van Justitie. In de verklaring staat dat de schikking geen schuldbekentenis is van de staat.

Het bloedbad leidde destijds tot grote politieke ophef en landelijke demonstraties. De politiechef van het stadje Parkland werd na de school shooting ontslagen.

'Lafaard'

Toenmalig president Donald Trump noemde een agent die buiten het schoolgebouw bleef wachten een lafaard. Op bewakingsbeelden was te zien dat de agent, effectief de enige gewapende beveiliger van de school, buiten het pand bleef staan toen de schietpartij nog in volle gang was.

Schutter Nikolas Cruz bekende in oktober vorig jaar dat hij de zeventien slachtoffers had doodgeschoten. Hij was toen 19 jaar oud en van school gestuurd wegens bedreiging en intimidatie.