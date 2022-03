Nek-aan-nekraces in Amsterdam en Zwolle, lagere opkomst in grote steden

Volgens de exitpoll is de opkomst in Amsterdam (44,8 procent) fors lager dan in 2018. In Rotterdam kwam slechts 38,9 procent van de stemgerechtigden opdagen. In de andere gemeenten waar Ipsos kiezersonderzoek heeft gedaan is het opkomstpercentage ongeveer gelijk aan de verkiezingen van 2018.

Lokale partijen

In Rotterdam en Breda wijken de uitslagen net als in Nieuwegein niet noemenswaardig af van de exitpoll. In Rotterdam komt Leefbaar Rotterdam overduidelijk als winnaar uit de bus. De partij behoudt 11 zetels. VVD en GroenLinks volgen met vijf zetels op ruime afstand. Ook in Breda is de VVD met 10 zetels de duidelijke winnaar, ondanks het verlies van één zetel.

Lokale partijen doen het volgens de exitpolls goed in Sittard-Geleen en Veendam. In Sittard-Geleen groeit de partij GOB van 9 naar 12 zetels; in Veendam blijft GemeenteBelangen Veendam (van 7 naar 8 zetels) veruit de grootste partij.

Volt, Bij1 en Partij voor de Dieren weten in meerdere steden hun intrede in de raad te maken. In Rotterdam behaalt Volt zelfs drie zetels. Forum voor Democratie haalt in Amsterdam, Rotterdam en Breda één zetel.

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie lijken in de onderzochte gemeenten ongeveer gelijk te blijven ten opzichte van 2018. Maar in Amsterdam verdwijnen CDA en ChristenUnie uit de raad, waardoor daar geen een christelijke fractie over blijft.