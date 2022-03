Oekraïne wordt aan Europees stroomnet gekoppeld

Het stroomnet van Oekraïne en Moldavië is vandaag gekoppeld aan het Europese stroomnet. Dat meldt de Europese organisatie van netbeheerders ENTSO-E. Daarmee kan Oekraïne als er verstoringen in het elektriciteitsnetwerk zijn, stroom krijgen van Europese landen.

Het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne stamt uit de Sovjet-periode, en is dus van oudsher gekoppeld aan dat van Rusland. Daar wilde het land al een aantal jaren vanaf. Sinds 2017 ligt er ook een afspraak om de koppeling met het Europese stroomnet te maken.

"Als zij een verstoring hebben, kunnen wij ze nu helpen om het systeem stabiel te houden", zegt Jan Vorrink, manager van het landelijk controlecentrum van Tennet. "En ze hebben veel verstoringen nu. Dat is moeilijk want die verstoringen door de oorlog zijn niet te plannen."

Het proces om Oekraïne en Moldavië aan te sluiten loopt al sinds 2017. Volgens de plannen zou het volgend jaar pas zover zijn, maar door de oorlog hebben de Europese netbeheerders vaart gemaakt. Oekraïne deed hiervoor eind februari een dringend verzoek.

Een energie-eiland

Om toegelaten te worden tot het Europese stroomnetwerk moesten Oekraïne en Moldavië laten zien dat ze een aantal dagen zelfstandig hun stroomnet stabiel kunnen houden. Dat doen ze sinds 24 februari, de dag van de Russische inval. Sindsdien is het land met Moldavië een 'energie-eiland' geworden.

Het stroomnet in Oekraïne werkt nog, maar de vrees bestaat dat er problemen ontstaan als door de oorlog meer verstoringen van bijvoorbeeld energiecentrales optreden. "Als we nóg een grote centrale verliezen kunnen we dat niet meer opvangen", zei Maxim Timtsjenko, topman van de Oekraïense energieproducent DTEK, begin maart tegen de NOS.

Dat risico is met deze stap volgens Vorrink kleiner. "Als de grootste energiecentrale daar uitvalt, kunnen we dat opvangen."

Veiligheidsrisico's

Het proces van de koppeling duurt al jaren omdat het technisch ingewikkeld is, procedures op elkaar moeten worden afgestemd en ook risico's goed in kaart moeten worden gebracht. "Als er daar een hele grote verstoring is, kunnen we dat ook hier merken", zegt Vorrink "Maar dan treden wel noodscenario's in werking die het probleem zo lokaal mogelijk moeten houden. Zo werkt het nu ook tussen andere landen in Europa."