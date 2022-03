Voorzitter politievakbond mag werk hervatten, geen overschrijdend gedrag geconstateerd

Gerrit van de Kamp mag zijn werk als voorzitter van politievakbond ACP hervatten. Uit onderzoek na twee anonieme meldingen is geen grensoverschrijdend gedrag geconstateerd, zegt de politiebond.

Op verzoek van de bond had van de Kamp zijn werkzaamheden vorige maand neergelegd, zo lang het onderzoek liep. Het was toen niet duidelijk wat de meldingen precies inhielden. Ook nu gaat de ACP daar niet op in. Een extern bureau deed onderzoek naar de klachten.

Uit het onderzoek blijkt volgens de bond wel dat Van de Kamp "een spilfunctionaris is binnen de ACP met een hiërarchische sturingsstijl". Niet iedereen is daarvan gediend en het bestuur zegt hier rekening mee te willen houden.

De bond gaat daarom nu samen met Van de Kamp "kritisch naar de interne cultuur kijken en werken aan een andere manier van sturen en leidinggeven". "De ACP-werkorganisatie, het bondsbestuur en de voorzitter gaan samen verkennen welke normen en waarden gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben."

Grote impact

De ACP zegt dat de afgelopen periode een grote impact heeft gehad op alle betrokkenen. Daarmee doelt de bond op de anonieme melders, Van de Kamp en zijn privé-omgeving. Ook heeft een groot deel van de 60 medewerkers de afgelopen tijd "nadrukkelijk aangegeven zich niet te herkennen in wat er over hun voorzitter werd gezegd".

De bond biedt daarom excuses aan voor hoe het proces is verlopen en spreekt nu haar vertrouwen uit in Van de Kamp als voorzitter.