Voorzitter politievakbond op non-actief na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP legt in ieder geval de komende tijd zijn werkzaamheden neer. Er wordt onderzoek naar hem gedaan in het kader van meldingen over grensoverschrijdend gedrag, meldt de ACP.

In een verklaring van de vakbond staat niet wat de meldingen precies inhouden. Van de Kamp zelf was voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens de ACP gaat het om "enkele meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag". Er is een extern bureau ingeschakeld dat nu onderzoek doet naar de meldingen. ACP zegt dat Van de Kamp op non-actief is gesteld om "zo de ruimte te bieden het onderzoek uit te laten voeren en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden".

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de ACP. In die hoedanigheid heeft hij onder meer een belangrijke stem in de cao-onderhandeling met de overheid. Hij is onder meer ook lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en is vicevoorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).