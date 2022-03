Vakanties op de handrem, maar leed valt in het niet bij Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ook de toeristische sector. Niet alleen reizen naar Oekraïne en Rusland gaan niet door, ook trips naar omliggende landen worden vaak geannuleerd. "Het is een drama", zegt Oad-directeur Arjan Koster over de klap die het toerisme in die landen te verwerken krijgt, net nu het weer aan het opkrabbelen was na corona.

Reisorganisatie Oad ziet dat reizigers alle Oost-Europese landen momenteel met argwaan bekijken. "Ze vinden het geen fijn idee om naar Polen, Tsjechië, Roemenië of Hongarije te gaan", zegt Koster. "Ze boeken om of wachten af. Dat geldt voor alle landen die klinken als een voormalig Oostblokland." Er staat binnenkort een reis naar Krakau in Polen op het programma. "We bieden ze een alternatief of ze kunnen later gaan."

"Vakanties staan echt op de handrem, het had heel veel mooier kunnen zijn", ziet ook Frank Oostdam, directeur-voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR. "Ik zeg dit met enige schroom, gelet op de situatie. Vakanties vallen in het niet bij alle ellende, maar we merken het flink."

Stadstour tussen vluchtelingen

"Onze partners in het toerisme in de getroffen landen hebben zwaar onder de crisis te lijden", zegt hij. "Ze zijn keihard getroffen. Het is vaak een persoonlijk drama en de schade is enorm", voegt Koster van Oad toe.

Afgelopen weekend is een bus van Oad in Krakau geweest om vluchtelingen op te halen. Chauffeurs zagen toeristen een rondrit door de stad maken. "Dat kan gewoon, maar dan komen ze ook langs het station waar het vol staat met vluchtelingen." Koster begrijpt dat het voor veel mensen misplaatst voelt om daar op vakantie te gaan.

"De Kaukasus, Georgië, Armenië, er is niet veel belangstelling voor. Zelfs voor Balkanlanden als Albanië en Montenegro zijn toeristen nog terughoudend", zegt reisbureau Dim-Sum. Deze landen liggen duizenden kilometers van Rusland en Oekraïne verwijderd. "Het is weer een klap voor al die landen, na corona."

Reisorganisatie TUI ziet vooral een effect op Bulgarije, een populair vakantieland en door zijn gunstig geprijsde strandvakanties ook in trek bij jongeren. "We zien geen annuleringen, maar de vraag valt wel stil. Dat geldt ook voor citytrips naar Poolse steden en Boedapest." Vakanties in Rusland en Oekraïne zaten al niet in het pakket.