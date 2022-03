Isolatie en quarantaine nog niet van de baan, experts leggen uit waarom

Nederland neemt volgende week afscheid van de resterende coronamaatregelen. Maar er zijn ook adviezen die voorlopig blijven. Je moet jezelf nog steeds isoleren als je positief bent getest, en je moet in quarantaine als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is. Dat geldt trouwens niet als je tot een van de uitzonderingsgroepen behoort, bijvoorbeeld omdat je een booster hebt gehad.

Van testen en isoleren nemen we niet snel afscheid, verwachten experts. Hoogleraar virologie en OMT-lid Marion Koopmans benadrukt dat we in een overgangsfase zitten en een vinger aan de pols moeten houden. "We weten niet hoe het verder gaat, corona is (nog) geen onderdeel van het normale pakket aan wintervirussen. Hoelang blijven we golven van besmettingen zien en hoe heftig zijn die?" In deze transitieperiode is het belangrijk om vast te houden aan het testen bij klachten en het thuisblijven als je besmet bent, zegt ze.

Ook vraagt Koopmans zich af of we misschien strenger moeten zijn bij andere virussen. "Voor de coronapandemie waren we gewend om door te werken met griepklachten. Maar is dat nog wel zo logisch? Wie doe je er een plezier mee als je bijvoorbeeld met griep blijft rondlopen en kwetsbaren aansteekt? Ik ga er niet over, maar die discussie moeten we wat mij betreft voeren."

De rem erop houden

Arts-microbioloog bij het UMC Utrecht en OMT-lid Marco Bonten zegt dat de quarantainemaatregel nog steeds nodig is om een rem op het virus te houden. Besmetting kan volgens hem namelijk plaatsvinden voordat iemand klachten heeft. "Dat is onderliggend aan het advies."

"Als je huisgenoot bent van iemand die corona heeft, dan is de kans groot dat je al besmet bent en dus ook besmettelijk", zegt Bonten verder. Iemand die dan naar buiten gaat, kan anderen besmetten. Daarom is quarantaine een goede manier om voor elkaar te krijgen dat corona zich minder snel verspreidt, stelt Bonten. "Ook om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen niet in aanraking komen met het virus."

Hij verwacht dat de huidige besmettingspiek ook weer snel daalt, vooral met het oog op het mooie weer dat eraan komt. Dan zijn er minder infecties en hebben ook minder mensen last van de quarantainemaatregel.

De quarantainemaatregel zorgt in sommige branches voor obstakels, bijvoorbeeld voor bedrijven die evenementen organiseren. Voorstellingen gaan niet door omdat medewerkers positief testen op corona, zegt producent Fred Boot van de musical Soldaat van Oranje: