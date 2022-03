Zo werd het precies twee jaar geleden binnen een dag stil op straat

De volgende dag, maandag 16 maart 2020, spreekt premier Rutte voor het eerst in de coronacrisis het land toe over de coronapandemie. Hij gaat in op de moeilijke situatie waarin iedereen zich bevindt, en tegelijkertijd ook op de noodzaak van de afgekondigde maatregelen.

"Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie", zei Rutte onder meer. "De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken."

Nu, na twee jaar vol nieuwe maatregelen en ook versoepelingen, lijkt de cirkel rond: minister Kuipers schrapt de laatste maatregelen die nog van kracht waren. Alleen de basisadviezen, zoals afstand houden waar dat kan en testen bij klachten, blijven nog over.