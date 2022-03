Man met strafblad van 41 pagina's krijgt 4 jaar cel voor rellen Coolsingel

Een 39-jarige Rotterdammer die betrokken was bij brandstichting tijdens de Coolsingelrellen, is veroordeeld tot vier jaar cel. De straf is hoger dan justitie had geëist, onder meer omdat de man al een strafblad van 41 pagina's had.

De verdachte stond terecht omdat hij op 19 november vorig jaar een brandende fakkel doorgaf en anderen aanspoorde om daarmee brand te stichten. Zo ging een politieauto in vlammen op en raakte het naastgelegen Erasmushuis beschadigd.

De man zei tegen de rechter grote spijt te hebben en vertelde dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij zat ten tijde van de rellen vast in de gevangenis van Hoogvliet, waar hij ook werd behandeld voor zijn verslaving, maar had weekendverlof.

Levensbedreigende situatie

Justitie had drie jaar cel geëist, maar de rechter vond dat volgens Rijnmond niet passen bij deze ernstige feiten. Tijdens de rellen zaten mensen in het Erasmusgebouw en er was sprake van een levensbedreigende situatie, beredeneerde de rechter. Ook werd het strafblad van de Rotterdammer aangehaald. Hij werd eerder veroordeeld voor geweld tegen de politie.

De man moet ook ruim 25000 euro schadevergoeding betalen, vanwege de schade aan het gebouw en de politieauto die total loss was. Volgens de eigenaar van het Erasmushuis is er in totaal drie ton schade aan het monumentale pand uit 1939.