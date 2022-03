Tweede Kamer stemt opnieuw voor opnemen rechten lhbti'ers en gehandicapten in Grondwet

Een grondwettelijk verbod op discriminatie vanwege een handicap of seksuele gerichtheid is opnieuw een stapje dichterbij gekomen. Vanmiddag steunde de Tweede Kamer opnieuw een voorstel daarover van D66, GroenLinks en PvdA.

Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer er twee keer over stemmen, met een Tweede Kamerverkiezingen tussen de beide stemmingen. Bovendien is bij de tweede stemming een twee derde meerderheid vereist.

Die grotere meerderheid was er vandaag in de Tweede Kamer ruimschoots. Het voorstel gaat nu opnieuw naar de Eerste Kamer. Als de senatoren er dan ook met twee derde meerderheid mee instemmen, is de grondwetswijziging een feit. De kans daarop is groot, want ook bij de eerste stemming in de senaat steunden 58 van de 75 Kamerleden het initiatief, en de samenstelling van de Eerste Kamer is in de tussentijd niet veranderd.

Nu wordt in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. De initiatiefnemers willen dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid worden verankerd.

'Geweldig nieuws'

Voorzitter Astrid Oosenbrug van het COC, de belangenbehartiger van lhbti'ers, noemt het "geweldig nieuws" dat de Tweede Kamer het voorstel opnieuw zo ruim steunt. "Juist in deze sombere tijden waarin we zien hoe kwetsbaar democratie en mensenrechten zijn, en hoe belangrijk het is om die te koesteren."

Volgens Oosenbrug biedt de verankering in de Grondwet de garantie dat lhbti'ers ook over vijftig jaar nog kunnen genieten van hun verworven rechten. "Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap."