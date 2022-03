Waakhond inlichtingendiensten houdt 'verscherpt toezicht' om privacyschendingen

De toezichthouder op de inlichtingendiensten houdt voorlopig verscherpt toezicht op het aftappen van internetkabels, omdat de AIVD en de MIVD te slordig met de regels omgingen. Operationele belangen waren belangrijker dan voorkomen dat de wet werd overtreden, schrijft de toezichthouder.

In sommige gevallen overtraden de diensten de wet, of merkten ze zelf te laat op dat ze dat deden, schrijft de dienst. Ze hebben inmiddels beterschap beloofd; om ervoor te zorgen dat dat inderdaad gebeurt, komen ze onder "verscherpt toezicht". Tegelijkertijd hielden de AIVD en de MIVD zich op "belangrijke punten" wel aan de wet, aldus de toezichthouder.

Sinds 2017 hebben de inlichtingendiensten er de bevoegdheid bijgekregen om op grotere schaal internetkabels af te tappen en zo te zoeken naar relevante informatie. In een referendum stemde een meerderheid tegen de wet, maar met een paar aanpassingen kwam hij er toch.

Aftappen

Volgens de toezichthouder wordt die wet in de praktijk anders gebruikt dan gedacht. Zo blijken de inlichtingendiensten in de praktijk informatie af te tappen om vervolgens te kijken of daar relevante informatie in kan worden gevonden. Dat is niet geregeld in de wet, en dat zou wel moeten, denkt de toezichthouder.

Eerder meldde de NOS dat het (destijds demissionaire) kabinet de wet juist wilde verruimen, waardoor de ruimte van de toezichthouder juist kleiner zou kunnen worden en er meer ruimte ontstaat voor de diensten.