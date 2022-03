Zoon van dictator Berdimoechamedov wordt nieuwe president van Turkmenistan

Serdar Berdimoechamedov bekleedde de afgelopen jaren al diverse belangrijke posities en is op dit moment vicepremier. Dat is na de president de belangrijkste post, omdat het land geen premier kent. Zaterdag wordt de nieuwe president geïnaugureerd.

Persoonlijkheidscultus

De huidige president, die sinds 2007 aan de macht is, staat bekend om het opbouwen van een enorme cultus rond zijn persoon. In Asjchabad staat een gouden standbeeld van hem en in 2013 zou hij een filmpje hebben laten verwijderen waarin te zien is dat hij tijdens een race van zijn paard valt. In 2018 bracht hij samen met zijn kleinzoon een zelfgeschreven rapnummer uit.

Verder liet hij Asjchabad vol zetten met enorme marmeren gebouwen, zoals het grootste overdekte reuzenrad ter wereld en enkele grote paleizen. President Berdimoechamedov bezorgde Asjchabad meerdere vermeldingen in het Guinness Book of World Records. Zo heeft de stad de hoogste vrijstaande vlaggenmast ter wereld en het grootste gebouw ter wereld in de vorm van een ster.

Vorige maand maakte Berdimoechamedov zijn aftreden bekend, omdat hij plaats wil maken voor "een nieuwe generatie". Hij zal niet volledig uit het landsbestuur verdwijnen, want hij blijft aan als parlementsvoorzitter.

De afgelopen jaren waren er regelmatig geruchten over de gezondheid van de oude Berdimoechamedov. In 2019 werd er zelfs gespeculeerd over zijn dood, nadat hij wekenlang niet in het openbaar was gezien. Maar daarop zond de staatstelevisie beelden uit van Berdimoechamedov terwijl hij aan het bowlen, paardrijden en schieten was.