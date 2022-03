Britse milieurechtorganisatie begint juridische procedure tegen Shell-bestuurders

De Britse milieurechtenorganisatie ClientEarth begint een juridische procedure tegen de 13 bestuurders van Shell. Dat maakt de organisatie vanochtend bekend.

De organisatie wil de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen omdat ze nalatig zouden zijn in de voorbereiding op de energietransitie. Volgens hen is dit de eerste keer dat bestuurders op deze manier persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Het Shell-bestuur zou geen klimaatstrategie implementeren die in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs, en volgens de klagers is dat in strijd met het Britse vennootschapsrecht. Shell is sinds een paar maanden een Brits bedrijf en heeft het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen verhuisd.

Milieudefensie

In Nederland kreeg Milieudefensie vorig jaar mei gelijk van de rechter in een zaak tegen Shell, waarin bepaald werd dat het concern in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Het was voor het eerst dat een bedrijf zo'n verplichting opgelegd kreeg van de rechter.

Het feit dat Shell nu een volledig Brits bedrijf is en het hoofdkantoor in Londen staat heeft geen gevolgen voor de verplichtingen die voortkwamen uit het vonnis van de zaak van Milieudefensie. Ook voor het hoger beroep heeft de verhuizing geen consequenties.