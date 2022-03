Aantal besmettingen neemt af: RIVM registreert 45.000 nieuwe infecties

Het aantal nieuwe coronagevallen is vandaag een stuk lager dan de dagen hiervoor. Het RIVM registreerde het voorbije etmaal 45.908 nieuwe besmettingen. Dat aantal was begin deze maand voor het laatst zo laag. Na de laatste versoepelingen van de coronaregels, die samenvielen met carnaval, was het aantal nieuwe gevallen snel opgelopen.

Afgelopen week schommelde het aantal nieuwe infecties dagelijks tussen de 60.000 en 74.000. Gemiddeld kwam dit neer op 63.221 positieve tests per dag. Gekeken naar de cijfers van vandaag, is nu voor de derde dag op rij een daling van het gemiddelde te zien.

Wel nam het aantal ziekenhuisopnames vergeleken met gisteren toe. In de ziekenhuizen kwamen er 146 covidpatiënten bij, waarmee het totale aantal opnames uitkomt op 1920 - het hoogste aantal in weken. Daarvan liggen 151 patiënten op de intensive care.

Daarnaast werden afgelopen week 104 sterfgevallen door corona genoteerd, dat komt neer op gemiddeld bijna vijftien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari. Overigens hoeft het niet zo te zijn dat alle patiënten ook echt afgelopen week zijn overleden. Sterfgevallen worden soms met vertraging geregistreerd.

Laatste maatregelen

Per 25 februari werden de meeste coronamaatregelen zo goed als losgelaten. Morgen wil het kabinet besluiten om ook de laatste regels te schrappen, zoals het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. De basisadviezen blijven vermoedelijk wel van kracht.