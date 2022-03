Kabinet wil laatste coronaregels per 23 maart afschaffen

Het kabinet wil aanstaande dinsdag besluiten om per woensdag 23 maart de laatste coronaregels af te schaffen. Inzet is dat alleen de basisadviezen, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog, nog van kracht blijven en dat alleen in vliegtuigen nog een mondkapje moet worden gedragen, niet meer in het openbaar vervoer. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS.

Het OMT moet er nog wel een advies over geven. Dat komt morgen bij elkaar.

Gevaccineerde reizigers die naar Nederland komen, hoeven dan ook geen PCR-test meer te doen. Ongevaccineerden nog wel, maar dat heeft te maken met Europese regels voor reizigers, net als de mondkapjes in vliegtuigen.