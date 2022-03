Tuschinski annuleert vertoning documentaire over FVD'er Van Meijeren

Bioscoopketen Pathé annuleert een besloten vertoning van een documentaire over Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Pathé noemt het niet passend om de première doorgang te laten vinden in de bioscoop die is opgericht door Abraham Tuschinski, een Jood die tijdens de Holocaust werd vermoord. De film zou komende maandag worden vertoond.

Van Meijeren heeft uitlatingen gedaan "die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren", aldus Pathé.

De bioscoopketen zegt niet expliciet over welke uitingen het gaat, maar Van Meijeren zei woensdag in een debat over omgangsvormen in de Tweede Kamer dat wat hem betreft in het parlement gedebatteerd moet kunnen worden over het aantal Joden dat tijdens de Holocaust is omgebracht: "Zelfs al zou er een Tweede Kamerlid zijn dat de Holocaust bagatelliseert - ik zal het niet zijn - maar zelfs al zou hier een Kamerlid zijn dat een standpunt inneemt en zegt: 'Naar mijn mening zijn er slechts 300.000 Joden vermoord', ik noem maar iets, dan is daar naar mijn mening een debat over mogelijk."

Er zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting zes miljoen Joden vermoord. 300.000 is een getal dat ontkenners of bagatelliseerders van de Holocaust vaker gebruiken als aantal dodelijke Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Meijeren heeft daarnaast, net als partijgenoten, ook regelmatig vergelijkingen gemaakt tussen het coronabeleid en de Holocaust.

'Niet voldoende doorgevraagd'

De documentaire over Van Meijeren is gemaakt in opdracht van YouTube-kanaal Café Weltschmerz, dat ruim baan biedt aan complotdenkers. De vertoning betrof geen officiële programmering van Pathé, er werd door de bioscoopketen alleen een zaal verhuurd aan de initiatiefnemers.

Pathé zegt nu niet voldoende te hebben doorgevraagd waar de documentaire over ging: "In het licht van de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, vinden we het niet passend de première van deze documentaire te vertonen. We hebben de organisator van dit evenement daarom verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie."