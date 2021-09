Joodse organisaties: Kamer moet zich uitspreken tegen vergelijking Holocaust en corona

Vijf Joodse organisaties willen dat Tweede Kamerfracties zich expliciet uitspreken tegen het gebruik van Holocaustvergelijkingen in het coronadebat. Ze hebben een brief gestuurd naar alle politieke partijen in het parlement, schrijft het Nieuw Israëlietisch Weekblad, dat zelf een van de ondertekenaars is. Ook het Centraal Joods Overleg (CJO), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Nederlands Auschwitz Comité en het Nationaal Holocaustmuseum hebben de brief ondertekend.

Tijdens demonstraties tegen coronamaatregelen worden regelmatig Jodensterren gedragen door demonstranten. Daarmee willen ze aangeven dat ongevaccineerde Nederlanders nu op een zelfde manier behandeld worden als Joden in de Tweede Wereldoorlog. Veel politici, zoals de Amsterdamse burgemeester Halsema, en organisaties als het CIDI, hebben zich daar fel over uitgelaten.

De vijf Joodse organisaties constateren in hun brief dat dergelijke vergelijkingen ook in de Tweede Kamer worden gemaakt. Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) hebben de afgelopen tijd vergelijking met de Jodenvervolging gemaakt, maar FVD wordt in de brief niet expliciet genoemd. Wel staat er in de brief dat politici een voorbeeldfunctie hebben: "Wij verzoeken u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen."

Debat

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zei in een debat op 9 september dat de invoering van het coronatoegangsbewijs betekent dat het "voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zo is dat mensen aan de hand van een pasje moeten bewijzen dat ze wel of niet toegang krijgen tot het sociaal-maatschappelijk leven". Van Meijeren werd op z'n vingers getikt door Kamervoorzitter Vera Bergkamp en uiteindelijk werd de microfoon van Van Meijeren uitgezet.

Ook Van Meijerens partijgenoot Pepijn van Houwelingen maakte in de Kamer een Holocaustvergelijking. In een debat eind april over een quarantaineplicht na terugkomst van een reis zei Van Houwelingen over de opmerking dat je niet op reis hoeft: "Zo ver hoeven we niet in de geschiedenis terug om het gevoel van een bepaalde bevolkingsgroep terug te halen van 'je hoeft toch niet op een bankje in het park te zitten'." Een verwijzing naar het nazi-besluit om Joden in 1941 de toegang tot parken te verbieden.

FVD-partijleider Thierry Baudet heeft ook meerdere keren vergelijkingen gemaakt met de Jodenvervolging.

Lessen trekken

In de brief stellen de Joodse organisaties dat vergelijkingen met de Holocaust "niet alleen buitengewoon kwetsend [zijn], ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir."

De vergelijking gaat volledig mank, schrijven de organisaties: "Wij benadrukken alleen al het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden. Zij werden vermoord. Enkel en alleen om wie ze waren."