Man die Che Guevara doodschoot is overleden

De Boliviaanse militair die in 1967 Ernesto 'Che' Guevara doodschoot is op 80-jarige leeftijd overleden. Mario Téran beschreef de executie van de guerrillaleider in latere jaren als "het ergste moment van zijn leven". Téran overleed in een militair ziekenhuis in Bolivia na een lang ziekbed.

De militair executeerde Guevara op 9 oktober 1967 in een school in het Boliviaanse plaatsje La Higuera. De legendarische revolutionair en guerrillaleider was in Bolivia om een opstand te leiden, zoals hij eerder samen met Fidel Castro in Cuba had gedaan en later ook, met minder succes, in de Democratische Republiek Congo.

'Ergste moment'

Een dag voor zijn dood was Che Guevara gevangengenomen na een gevecht met een Boliviaanse legereenheid. Daarbij was hij gewond geraakt aan zijn been. Toen uit de hoofdstad het bevel kwam dat de guerrillaleider geëxecuteerd moest worden, werd Téran aangewezen om het schot te lossen.

Later beschreef hij aan een verslaggever hoe zwaar die taak hem viel. "Het was het ergste moment van mijn leven. Che leek heel groot, enorm. Zijn ogen straalden helder. Toen hij naar me keek, werd ik duizelig. Ik dacht dat Che met een snelle beweging mijn wapen kon afpakken. 'Wees kalm', zei hij tegen me, 'en mik goed! je gaat een man doden!' Toen deed ik een stap achteruit, ik deed mijn ogen dicht en ik vuurde."

Volgens biografen van Che Guevara waren de eerste schoten niet fataal, maar kwam de revolutionair pas na meerdere schoten om het leven.

'Moedig man'

Gary Prado Salmón, die de operatie tegen opstandelingen van Guevara destijds leidde, noemt Terán een moedig man. "Hij heeft vrijwillig een opdracht uitgevoerd die van de president kwam", zei de oud-generaal op een Boliviaanse radiozender in een reactie op Teráns dood. "Hij deed gewoon zijn plicht als sergeant in het leger."

De beroemde foto van Che Guevara is nog altijd een populair symbool. In deze video van NOS op3 uit 2017 wordt uitgelegd hoe de charismatische man kon uitgroeien tot een cultheld: