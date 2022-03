Kritiek na overstromingen Australië: 'We hadden voorbereid kunnen zijn'

De ergste watersnood uit de Australische geschiedenis, zo noemt de Australische premier Scott Morrison het noodweer van de afgelopen weken. In slechts enkele dagen viel er evenveel regen in het oosten van het land als normaal gesproken in een heel jaar.

Zeker 21 mensen kwamen om het leven, tienduizenden moesten hun huis verlaten. Duizenden woningen zijn zo beschadigd dat ze compleet afgebroken moeten worden.

Nadat eerder de deelstaat Queensland en het noorden van New South Wales hard waren getroffen, was de afgelopen dagen miljoenenstad Sydney aan de beurt. "Het was ongelooflijk, er viel zo'n enorme hoeveelheid regen in heel korte tijd. De auto's dreven in de straat", zegt Andrew Bullock, die in de wijk Manly woont.

Hij heeft een dag later zijn ouders meegenomen naar het gebied dat het zwaarst is getroffen om de ravage te tonen. Ondanks het noodweer was hij de straat op gegaan om te filmen. "Ik ben wel een beetje een stormjager. Meer dan 150 milliliter regen in slechts enkele uren, dat is uniek voor dit deel van het land."

Beelden van de overstromingen: