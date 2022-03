Australië classificeert overstromingen als nationale noodsituatie

De Australische premier Scott Morrison zegt dat er sprake is van een nationale noodsituatie vanwege aanhoudende overstromingen in de deelstaten Queensland en New South Wales. De oostelijke deelstaten hebben al twee weken te maken met zware regenval. Tienduizenden Australiërs moesten hun huis uit door overstromingen en meer dan twintig mensen zijn om het leven gekomen.

Door de natuurramp als nationale noodsituatie te classificeren kan de federale overheid meer en sneller steun verlenen aan de getroffen regio's en burgers. Die mogelijkheid is ingevoerd na het natuurbrandseizoen 2019/2020, dat ook bekendstond als de Zwarte Zomer. Het is voor het eerst dat de Australische overheid er gebruik van maakt.

Morrison kondigde zijn besluit aan bij een bezoek in het getroffen Lismore, ten zuiden van Brisbane. Daar kwamen vier mensen om. Volgens Morrison is er sprake van een situatie die zich eens in de 500 jaar voordoet.

Bekijk hier beelden van de overstromingen: