Minister voor Stikstof sluit gedwongen uitkoop boeren niet uit

Minister Van der Wal wil er alles aan doen om de gedwongen uitkoop van boerenbedrijven bij kwetsbare natuurgebieden te voorkomen. Maar ze denkt dat er in sommige gevallen niet aan te ontkomen is. "Het is een laatste redmiddel, maar het is tegelijkertijd een realisme dat we het niet altijd kunnen vermijden. Ik kan het echt niet uitsluiten."

In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken dat ze boeren zoveel mogelijk willen stimuleren om vrijwillig mee te werken aan de vermindering van stikstofuitstoot. Als dat niet gebeurt zal de overheid "op het boerenbedrijf in gesprek gaan". Woorden als "onteigening" of "gedwongen" vallen niet.

In een debat in de Tweede Kamer werd de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof gevraagd wat er met het cryptische zinnetje over het boerenerf wordt bedoeld. Daarop zei ze dat het een ramp is voor boeren die generaties lang een bedrijf runnen, om door de overheid onteigend te worden. "Ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen. En tegelijkertijd wil ik het eerlijke verhaal vertellen. En dat is dat dit niet in ieder gebied haalbaar is.

Beloningssysteem

De minister werkt op dit moment aan plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Die wil ze binnen twee tot drie weken naar de Tweede Kamer sturen. En daar zal ook "een stevige deadline" bij staan voor natuurgebieden zijn "die zo onder druk staan dat het een no go is om daar nog twee jaar te wachten met natuurherstel".

Zij wil in die gebieden in 2022 en 2023 al gaan werken met een beloningssysteem: hoe eerder een boer stopt, hoe aantrekkelijker dat financieel wordt. "Maar het eerlijke verhaal is wel, dat je niet aan onteigening ontkomt, als de vrijwilligheid er dan niet is."