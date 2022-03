EOD stelt explosief in Roermond veilig

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vanochtend een explosief in een auto in Roermond veiliggesteld. Dat laat de politie weten via Twitter.

Het voertuig werd rond 04:50 uur ontdekt en gemeld bij de hulpdiensten. Rond 05:15 uur was de EOD aanwezig om verder onderzoek te doen naar het explosief. De omgeving rondom het voertuig werd ruim afgezet. De forensische opsporing en recherche zullen nu verder onderzoek doen.

Volgens 1Limburg is het nog niet duidelijk om wat voor explosief het gaat. De EOD zal na het onderzoek het explosief naar een veilige plek brengen om het te laten ontploffen.