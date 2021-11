Auto vernield bij explosie midden in Amsterdamse woonwijk

Onbekenden hebben vannacht midden in de Amsterdamse woonwijk IJburg een auto opgeblazen. De klap was zo hard dat het dak van de auto tientallen meters werd weggeblazen. Andere brokstukken kwamen op de rijbaan terecht. Voor zover nu bekend is niemand gewond geraakt.

De politie werd rond 04.00 uur gealarmeerd, meldt stadszender AT5. Toen bleek dat niet alleen de auto zelf vernield was, maar dat er ook schade was ontstaan aan een aantal auto's in de omgeving.

Het is onduidelijk waarom de auto is opgeblazen. De politie stuurde een teamleider explosieven en veiligheid (TEV) en doet forensisch onderzoek.

Inwoners van stadsdeel IJburg schrokken wakker van de knal: