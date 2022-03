Vergane schip poolverkenner Shackleton na ruim eeuw gevonden bij Antarctica

Het wrak van het befaamde schip Endurance van de Iers-Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton is aangetroffen op de bodem van de Weddelzee bij Antarctica.

De Endurance werd gevonden op zo'n 3 kilometer diepte in het ijskoude water door een team van wetenschappers. Zij werkten samen in het zogenoemde Endurance22-team, dat als doel had het wrak te vinden en tegelijk wetenschappelijk onderzoek te doen in de Weddelzee.

Het schip is vergaan in 1915, nadat op drift geraakt zee-ijs de romp kapot had gedrukt. In een persbericht schrijft het team dat het wrak in het zoekgebied lag dat voor vertrek van de expeditie uit Kaapstad, ruim een maand geleden, al was bepaald.

Nog in goede staat

Mensun Bound, die de zoektocht naar de Endurance overzag, zegt dat hij niet eerder een houten scheepswrak in een dergelijke goede staat heeft aangetroffen als de Endurance. "Hij ligt rechtop, trots op de zeebodem en is intact."

Hij spreekt van een mijlpaal in de poolgeschiedenis. Bound: "Maar het gaat niet alleen om de geschiedenis. We brengen het verhaal van de Endurance en Shackleton zo naar een nieuw publiek en naar de volgende generatie."

Bound eert verder Frank Worsley, de kapitein van de Endurance. Hij hield het logboek van de Endurance nauwgezet bij. Het wrak werd aangetroffen op zo'n 6 kilometer ten zuiden van de locatie die Worsley als laatste noteerde.

De onderzoekers hebben de Endurance ook vastgelegd met onderwatercamera's. Op die beelden is te zien dat het wrak ruim honderd jaar na zinken nog in een uitstekende staat is. Zo is het stuurwiel duidelijk te herkennen, net als de naam van het schip op de achtersteven, inclusief poolster. Het hout oogt nog glad en onaangedaan.

Beelden van de onderwatercamera's en het onderzoeksschip: