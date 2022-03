Katerina vreest voor haar Odessa: 'We staan er alleen voor'

Het doet Katerina pijn om te zien. De stranden, waar de stad om bekendstaat, zijn niet meer toegankelijk. Odessa is Odessa niet meer. "We zijn een stad van geschiedenis en glorie, van recreatie en cultuur. Het is een kosmopolitische stad waar iedereen graag komt, van Rus tot Arabier. En nu heeft iedereen ons in de steek gelaten en staan we er alleen voor."

Ze is teleurgesteld in Europa, ondanks alle goede en welkome hulp. "Maar de regeringen zijn laf en durven geen no-flyzone in te stellen." NAVO-landen vrezen dat die maatregel, waarbij Russische vliegtuigen door de NAVO uit het Oekraïense luchtruim moeten worden geweerd, tot verdere escalatie zal leiden.

Bijen

Er heerst eensgezindheid in de stad, zegt Katerina, mede doordat inwoners zich in de steek gelaten voelen. "Op straat begroet iedereen elkaar met 'Slava Ukraini' (Leve Oekraïne, red.), iedereen helpt iedereen."

Net als in de rest van het land is de vechtlust groot. "We zijn een soort bijen. Wij werken hard en vallen niemand aan. Tenzij je ons aanvalt, dan bijten we van ons af. We gaan ons op alle mogelijke manieren verzetten."

Katerina wil niets liever dan in Odessa blijven. "Het is hartverwarmend hoe goed jullie ons helpen, maar niemand wil vluchteling in Europa zijn. En jullie willen ons ook niet allemaal hebben. Ik wil gewoon vrede", zegt ze geëmotioneerd. "Vrede onder Oekraïense vlag."